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Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405)

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Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 1
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 2
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 3
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 4
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 5
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 6
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 7
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 8
Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 1
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 2
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 3
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 4
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 5
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 6
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 7
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 8
  • Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405)
1 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х5
Вес, кг.
1.65

Описание товара Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405)

Усиленный двуручный заклепочник 600 мм SPARTA 405405 - надежный инструмент для соединения деталей или слоев материала. Используется с вытяжными заклепками. Эргономичные рукоятки обрезинены для надежного удержания инструмента. Благодаря регулируемой насадке в данный заклепочник можно устанавливать заклепки разных диаметров. Диаметр используемых заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклёпочник - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
рычажный
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
600
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный двуручный заклепочник 600 мм SPARTA 405405 - надежный инструмент для соединения деталей или слоев материала. Используется с вытяжными заклепками. Эргономичные рукоятки обрезинены для надежного удержания инструмента. Благодаря регулируемой насадке в данный заклепочник можно устанавливать заклепки разных диаметров. Диаметр используемых заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник, 600 мм, двуручный, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Sparta (405405) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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