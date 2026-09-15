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Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546)

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Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 1
Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 2
Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 3
Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 1
  • Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 2
  • Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 3
  • Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546)
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х4
Вес, г.
580

Описание товара Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546)

Ручной литой заклепочник Matrix PRO 40546 длиной 200 мм позволяет выполнять скрепление металлических заготовок с помощью вытяжных заклепок диаметром 2.4-3.2-4.0-4.8 мм. Метод сквозного монтажа на вытяжные заклепки обеспечивает прочность и надежность соединений. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонта, установке забора и т.д.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной литой заклепочник Matrix PRO 40546 длиной 200 мм позволяет выполнять скрепление металлических заготовок с помощью вытяжных заклепок диаметром 2.4-3.2-4.0-4.8 мм. Метод сквозного монтажа на вытяжные заклепки обеспечивает прочность и надежность соединений. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонта, установке забора и т.д.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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