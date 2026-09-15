Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 695153
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х13х4
Вес, г.
580
Описание товара Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546)
Ручной литой заклепочник Matrix PRO 40546 длиной 200 мм позволяет выполнять скрепление металлических заготовок с помощью вытяжных заклепок диаметром 2.4-3.2-4.0-4.8 мм. Метод сквозного монтажа на вытяжные заклепки обеспечивает прочность и надежность соединений. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонта, установке забора и т.д.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Страна производитель
Китай
Ручной литой заклепочник Matrix PRO 40546 длиной 200 мм позволяет выполнять скрепление металлических заготовок с помощью вытяжных заклепок диаметром 2.4-3.2-4.0-4.8 мм. Метод сквозного монтажа на вытяжные заклепки обеспечивает прочность и надежность соединений. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонта, установке забора и т.д.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, PRO Matrix (40546)