Дрель-шуруповерт аккумуляторная MCDL-12-02, Li-Ion, 12 В, 2 акк.// MTX (26182)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная MCDL-12-02, Li-Ion, 12 В, 2 акк.// MTX (26182)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт MTX MCDL-12-02 26182 работает от аккумуляторной батареи Li-Ion 12 В емкостью 2 А·ч и развивает крутящий момент до 20 Н·м. Предназначена для закручивания и откручивания резьбового крепежа, а также сверления отверстий в металле (диаметром до 6 мм), древесине (до 20 мм), пластмассе и других материалах. В комплекте с инструментом идут сразу два аккумулятора, что позволит избежать перерывов в работе.
Преимущества
- Бесперебойная работа — в комплект поставки входит 2 батареи емкостью 2 А·ч, а время полной зарядки составляет 1,5 часа.
- Мгновенная остановка шпинделя — тормоз свободного выбега предотвращает перетягивание крепежа.
- Настройка оптимального усилия затяжки крепежа — производитель предусмотрел 18+1 ступень регулировки крутящего момента.
- 2 режима работы — скорость вращения оснастки плавно регулируется в диапазоне 0-360 об/мин (режим шуруповерта) и 0-1350 об/мин (режим дрели).
- Удобная работа даже при плохом освещении — при нажатии на кнопку пуска включается подсветка рабочей зоны.
- Быстрое переключение между задачами — функция реверса позволяет мгновенно переходить от монтажа к демонтажу.
- Контроль уровня заряда — световой индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
- Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка надежно ложится в руку.
- Удобное хранение и транспортировка — дрель-шуруповерт поставляется в прочном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт MTX MCDL-12-02 26182 работает от аккумуляторной батареи Li-Ion 12 В емкостью 2 А·ч и развивает крутящий момент до 20 Н·м. Предназначена для закручивания и откручивания резьбового крепежа, а также сверления отверстий в металле (диаметром до 6 мм), древесине (до 20 мм), пластмассе и других материалах. В комплекте с инструментом идут сразу два аккумулятора, что позволит избежать перерывов в работе.
Преимущества
- Бесперебойная работа — в комплект поставки входит 2 батареи емкостью 2 А·ч, а время полной зарядки составляет 1,5 часа.
- Мгновенная остановка шпинделя — тормоз свободного выбега предотвращает перетягивание крепежа.
- Настройка оптимального усилия затяжки крепежа — производитель предусмотрел 18+1 ступень регулировки крутящего момента.
- 2 режима работы — скорость вращения оснастки плавно регулируется в диапазоне 0-360 об/мин (режим шуруповерта) и 0-1350 об/мин (режим дрели).
- Удобная работа даже при плохом освещении — при нажатии на кнопку пуска включается подсветка рабочей зоны.
- Быстрое переключение между задачами — функция реверса позволяет мгновенно переходить от монтажа к демонтажу.
- Контроль уровня заряда — световой индикатор предупредит о необходимости подзарядки аккумулятора.
- Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка надежно ложится в руку.
- Удобное хранение и транспортировка — дрель-шуруповерт поставляется в прочном кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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