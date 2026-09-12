Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX
Дрель ударная MTX MID-600 26381 мощностью 600 Вт предназначена для сверления и сверления с ударом отверстий в древесине (до 25 мм), металле (до 10 мм), бетоне (до 13 мм). Ключевой патрон совместим со сверлами диаметром от 1,5 до 13 мм. Частота вращения плавно меняется в зависимости от степени нажатия на кнопку пуска, что облегчает работу с материалами разной плотности.
Преимущества
- Эффективное сверление твердых материалов — в патроне с ключевым зажимом сверло не прокручивается.
- Реверс — направление вращения можно менять для быстрого извлечения оснастки при заклинивании или при использовании левосторонних сверл.
- Удобная работа — кнопка пуска фиксируется в нужном положении, что предотвращает случайное изменение частоты вращения.
- Получение отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит ограничитель глубины сверления.
- Надежный захват инструмента двумя руками — кроме основной рукоятки предусмотрена боковая съемная, положение которой можно менять.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют усиленную изоляцию.
- Небольшой вес 1,6 кг — продолжительная работа не вызывает усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
Теги товара: для бруса, ударные по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитГравер электрический Зубр ЗГ-135
-
В наличииЦена 2 280 руб. 2 303 руб.570 руб. в СплитДрель безударная Интерскол Д-10/420ЭР
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, без АКБ, (ДШ...
-
В наличииЦена 2 560 руб. 3 890 руб.640 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (421.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-550 ЭР
-
В наличииЦена 2 810 руб. 3 133 руб.703 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-13/580ЭР (632.1.0.00)
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитДрель безударная Зубр Профессионал ЗД-П421 ЭР
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-710 ЭРМ2
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитДрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР
-
В наличииЦена 3 280 руб. 4 350 руб.820 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400 Вт, 40 Н·м, кейс, (ДШ-М1-400-2...
Дрель ударная MTX MID-600 26381 мощностью 600 Вт предназначена для сверления и сверления с ударом отверстий в древесине (до 25 мм), металле (до 10 мм), бетоне (до 13 мм). Ключевой патрон совместим со сверлами диаметром от 1,5 до 13 мм. Частота вращения плавно меняется в зависимости от степени нажатия на кнопку пуска, что облегчает работу с материалами разной плотности.
Преимущества
- Эффективное сверление твердых материалов — в патроне с ключевым зажимом сверло не прокручивается.
- Реверс — направление вращения можно менять для быстрого извлечения оснастки при заклинивании или при использовании левосторонних сверл.
- Удобная работа — кнопка пуска фиксируется в нужном положении, что предотвращает случайное изменение частоты вращения.
- Получение отверстий заданной глубины — в комплект поставки входит ограничитель глубины сверления.
- Надежный захват инструмента двумя руками — кроме основной рукоятки предусмотрена боковая съемная, положение которой можно менять.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют усиленную изоляцию.
- Небольшой вес 1,6 кг — продолжительная работа не вызывает усталости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
Теги товара: для бруса, ударные по бетону
Отзывы о товаре Дрель ударная MID-600, 600 Вт, 0-3000 об/мин, 0-48000 уд/мин// MTX