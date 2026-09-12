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Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP

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Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP - фото 1
Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
  • Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP - фото 1
  • Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695119
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
190

Описание товара Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из четырех планок оперативной памяти объемом 64 ГБ ориентирован на энтузиастов и профессионалов, которые работают с ресурсоемкими проектами. Он станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для 3D-рендеринга, профессионального монтажа видео в высоком разрешении, обработки больших данных или для работы с виртуальными машинами. Игровые системы высшего класса также получат заметный прирост в производительности, особенно в разрешениях ниже 4K и в играх, чувствительных к скорости памяти, однако для чисто игровых целей столь большой объем часто является избыточным.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это память для классических настольных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем комплекта составляет 64 ГБ, распределенные на четыре модуля по 16 ГБ каждый. Частота 6000 МГц (мегагерц) относится к балансному сегменту для DDR5, предлагая отличное соотношение скорости и стабильности. В реальных задачах такая частота обеспечит высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх, ускорения операций сжатия и рендера, а также повысит общую отзывчивость системы при одновременной работе с множеством тяжелых приложений.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL40, что является типичным для DDR5 на частоте 6000 МГц и обеспечивает сбалансированную латентность. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, получив заявленные 6000 МГц без сложных ручных манипуляций. Это избавляет от необходимости глубоко погружаться в оверклокинг.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel LGA 1700 (чипсеты Z690, B660, H670, Z790, B760) и AMD AM5 (чипсеты X670E, X670, B650E, B650). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM и официально поддерживает работу четырех модулей на частоте 6000 МГц, так как это может требовать определенных настроек или обновления BIOS для обеспечения стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой. Их высота не является чрезмерной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данных планках отсутствует, что делает их идеальным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается готовым комплектом из четырех идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость между собой для работы в четырехканальном режиме на платформах Intel или в двухканальном режиме с двумя каналами по два модуля (Dual Channel, 2DPC) на платформах AMD. Это обеспечивает максимально возможную пропускную способность. Для дальнейшего расширения объема рекомендуется использовать аналогичный комплект, однако смешивание разных наборов памяти даже с одинаковыми характеристиками не гарантирует стабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это необходимость современной материнской платы с поддержкой DDR5 и процессора соответствующего поколения; модули физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Для выхода на заявленную частоту 6000 МГц обязательно нужно активировать профиль XMP в BIOS. Перед покупкой стоит оценить, действительно ли ваши задачи требуют 64 ГБ ОЗУ, или можно обойтись комплектом 2x16 ГБ для игр и большинства рабочих приложений, сэкономив средства. Данный комплект - оптимальный выбор для профессиональных рабочих станций и топовых игровых ПК, где важны и большой объем, и высокая скорость памяти.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из четырех планок оперативной памяти объемом 64 ГБ ориентирован на энтузиастов и профессионалов, которые работают с ресурсоемкими проектами. Он станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для 3D-рендеринга, профессионального монтажа видео в высоком разрешении, обработки больших данных или для работы с виртуальными машинами. Игровые системы высшего класса также получат заметный прирост в производительности, особенно в разрешениях ниже 4K и в играх, чувствительных к скорости памяти, однако для чисто игровых целей столь большой объем часто является избыточным.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это память для классических настольных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем комплекта составляет 64 ГБ, распределенные на четыре модуля по 16 ГБ каждый. Частота 6000 МГц (мегагерц) относится к балансному сегменту для DDR5, предлагая отличное соотношение скорости и стабильности. В реальных задачах такая частота обеспечит высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх, ускорения операций сжатия и рендера, а также повысит общую отзывчивость системы при одновременной работе с множеством тяжелых приложений.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL40, что является типичным для DDR5 на частоте 6000 МГц и обеспечивает сбалансированную латентность. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, получив заявленные 6000 МГц без сложных ручных манипуляций. Это избавляет от необходимости глубоко погружаться в оверклокинг.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel LGA 1700 (чипсеты Z690, B660, H670, Z790, B760) и AMD AM5 (чипсеты X670E, X670, B650E, B650). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM и официально поддерживает работу четырех модулей на частоте 6000 МГц, так как это может требовать определенных настроек или обновления BIOS для обеспечения стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой. Их высота не является чрезмерной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка в данных планках отсутствует, что делает их идеальным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается готовым комплектом из четырех идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость между собой для работы в четырехканальном режиме на платформах Intel или в двухканальном режиме с двумя каналами по два модуля (Dual Channel, 2DPC) на платформах AMD. Это обеспечивает максимально возможную пропускную способность. Для дальнейшего расширения объема рекомендуется использовать аналогичный комплект, однако смешивание разных наборов памяти даже с одинаковыми характеристиками не гарантирует стабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это необходимость современной материнской платы с поддержкой DDR5 и процессора соответствующего поколения; модули физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Для выхода на заявленную частоту 6000 МГц обязательно нужно активировать профиль XMP в BIOS. Перед покупкой стоит оценить, действительно ли ваши задачи требуют 64 ГБ ОЗУ, или можно обойтись комплектом 2x16 ГБ для игр и большинства рабочих приложений, сэкономив средства. Данный комплект - оптимальный выбор для профессиональных рабочих станций и топовых игровых ПК, где важны и большой объем, и высокая скорость памяти.

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Память оперативная Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 KF560C40BWK4-64 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White XMP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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