Описание товара Память оперативная Kingston 16GB 3600MT/s DDR4 KF436C16RB12/16 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Renegade Black

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти ориентирован на геймеров и энтузиастов, собирающих производительную игровую систему или рабочий ПК для монтажа видео и работы с графикой. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной игры в современные проекты на высоких настройках при одновременной работе стрима или мессенджера, а высокая частота обеспечит высокий FPS и плавность в соревновательных дисциплинах. Если вы регулярно работаете с большими архивами, виртуальными машинами или рендерите сложные сцены, стоит рассмотреть комплект большего объема, но для большинства пользователей это сбалансированное и мощное решение.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает совместимость с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных за последние годы. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, поэтому данные планки не подойдут для ноутбуков или мини-ПК, где требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3600 МГц является отличным балансом для процессоров AMD Ryzen третьего поколения и новее, положительно влияя на скорость работы межъядерного контроллера памяти Infinity Fabric. В играх это выливается в повышение минимального FPS и снижение задержек, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших данных и отклик системы при интенсивной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL16 при частоте 3600 МГц указывают на низкую латентность, что в паре с высокой скоростью передачи данных дает отличный отклик в играх и приложениях, чувствительных к задержкам. Для работы на заявленных параметрах модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, напряжения (1.35 В) и таймингов в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости сложного ручного разгона, делая настройку системы быстрой и безопасной.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690 и аналогичных, а также AMD B550, X570 и новее. Для стабильной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется проверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. На платах с базовыми чипсетами (например, Intel H510 или AMD A520) память может работать на сниженной частоте, ограниченной спецификациями чипсета.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии FURY Renegade, которые эффективно отводят тепло при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность. Их компактная высота минимизирует риски конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент сделан на производительность, а не на RGB-иллюминацию.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является правильным выбором для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что напрямую повышает производительность процессора. Для установки рекомендуется размещать планки в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), а для будущего расширения до 32 ГБ лучше приобрести аналогичный комплект, а не смешивать модули с разными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под память DDR4 - физическая несовместимость с DDR3 или DDR5 исключает установку. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц необходим процессор и платформа, официально поддерживающие такой режим, иначе память может запуститься на стандартных 2133 или 2400 МГц. Этот комплект оптимален для пользователей, ищущих сбалансированную, быструю и надежную память для игр и работы без излишеств в виде подсветки, но если ваш бюджет ограничен, можно рассмотреть варианты с частотой 3200 МГц и схожими таймингами.