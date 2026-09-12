Описание товара Память оперативная Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 KF432C16RB2A/8 CL16 DIMM FURY Renegade RGB

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подойдет для пользователей, которые хотят повысить производительность своей игровой системы или мощной рабочей станции без излишних затрат. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной игры в современные проекты на высоких настройках в паре с быстрой видеокартой, а также для работы с тяжелыми приложениями и многозадачности с множеством вкладок браузера. Однако для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга или одновременного запуска нескольких ресурсоемких программ лучше сразу рассматривать комплект из двух или четырех таких планок для получения 16 или 32 ГБ общего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM четко указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. Выбор DDR4 обеспечивает отличный баланс производительности, доступности и совместимости с актуальными платформами Intel и AMD.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, а частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и плавность рендеринга. Для процессоров AMD Ryzen именно такая частота часто является оптимальной точкой, раскрывающей потенциал архитектуры Infinity Fabric. В реальных сценариях вы заметите более быструю обработку данных в приложениях и уменьшение подтормаживаний, особенно если переходите с более медленной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, обозначенные как CL16, в сочетании с частотой 3200 МГц говорят о хорошем балансе между высокой скоростью и низкой латентностью, что положительно сказывается на времени отклика в чувствительных к этому задачах. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить нужную частоту и тайминги в BIOS материнской платы буквально в пару кликов, избавляя от сложной ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством современных материнских плат на чипсетах Intel (серии 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (AM4, AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с соответствующим поддержкой и, желательно, последняя версия микропрограммы BIOS/UEFI. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша плата имеет слоты под DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена стильным алюминиевым радиатором из серии FURY Renegade, который эффективно отводит тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, что важно для стабильной работы на высоких частотах. Высота модуля продумана и обычно не вызывает конфликтов с крупными башенными кулерами процессора. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет персонализировать внешний вид сборки, синхронизировав ее свечение с другими компонентами через ПО материнской платы, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального прироста производительности настоятельно рекомендуется устанавливать память парами, чтобы активировать двухканальный режим работы. В этом режиме пропускная способность удваивается, что особенно заметно в играх и профессиональных приложениях. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных модулей с установкой их в правильные слоты на материнской плате, как это указано в ее руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - это понимание, что для полного раскрытия потенциала данной памяти и вашего процессора лучше сразу приобретать комплект из двух планок. Убедитесь, что на вашей материнской плате есть как минимум два свободных слота DDR4. Помните, что смешивание этого модуля с памятью других брендов, частот или таймингов может привести к нестабильной работе системы, поэтому для расширения объема предпочтительнее докупать абсолютно идентичную модель. Этот модуль - отличный выбор для сбалансированного апгрейда или сборки нового ПК, где важны и скорость, и стиль.