Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000

NVIDIA RTX 6000 Ada Generation - профессиональная видеокарта верхнего уровня для рабочих станций, рассчитанная на сложные задачи визуализации, работы с ИИ и высоконагруженные вычисления в корпоративной среде. Она устанавливается в полноразмерные рабочие станции и серверные решения, где важны стабильность под нагрузкой, поддержка профессиональных драйверов и возможность долгой круглосуточной работы.

Для кого и под какие задачи

Эта модель ориентирована на студии визуальных эффектов, архитектурные бюро, инженеров, специалистов по САПР и DCC, которым нужно ускорить трассировку лучей, рендер и сложные сцены с большим количеством геометрии и текстур. RTX 6000 Ada также востребована в задачах машинного обучения и аналитики данных, где требуется высокопроизводительный GPU с большим объёмом памяти для обучения и инференса моделей, размещения больших наборов параметров и батчей.

Архитектура и производительность

Графический процессор на архитектуре Ada Lovelace включает 18 176 CUDA-ядер, 142 RT-ядра и 568 Tensor-ядер, обеспечивая высокий уровень производительности в классическом рендере, трассировке лучей и задачах ИИ. На борту 48 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и 384-битной шиной, что даёт большой запас под тяжёлые сцены, большие нейронные сети и сложные проекты, где важна не только скорость, но и целостность данных.

Охлаждение, размеры и питание

Карта выполнена в двухслотовом дизайне с турбинным кулером (blower), который выдувает горячий воздух за пределы корпуса и лучше подходит для плотной установки нескольких GPU в одной рабочей станции или сервере. Максимальное энергопотребление находится на уровне около 300 Вт, а интерфейс PCIe 4.0 x16 обеспечивает достаточную пропускную способность для обмена данными с процессором и подсистемой хранения.

Подключения и профессиональные функции

RTX 6000 Ada оснащена четырьмя портами DisplayPort 1.4a и поддерживает вывод на несколько высокоразрешающих дисплеев, включая 8K-панели и профессиональные мониторы с расширенным цветовым охватом. Поддержка технологий вроде NVIDIA GPUDirect for Video и GPUDirect RDMA, а также профессиональных драйверов и сертификаций под популярные САПР- и DCC-пакеты делает карту подходящей для серьёзных инфраструктурных и студийных проектов.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 6000 Ada - специализированное решение: её стоимость и возможности избыточны для типичного игрового или домашнего ПК, поэтому имеет смысл рассматривать эту модель только в контексте профессиональных задач и согласованной инфраструктуры. Для использования потенциала карты требуется рабочая станция с достаточным охлаждением, надёжным блоком питания и продуманной стратегией резервного копирования и отказоустойчивости, особенно если GPU включён в критичные для бизнеса сценарии.