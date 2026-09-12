Top.Mail.Ru
Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro RTX 6000
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
915
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
384 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
266.7
  • Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
658 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695101
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX 6000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
915
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
384 bit
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
266.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х2
Вес, г.
300

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000

NVIDIA RTX 6000 Ada Generation - профессиональная видеокарта верхнего уровня для рабочих станций, рассчитанная на сложные задачи визуализации, работы с ИИ и высоконагруженные вычисления в корпоративной среде. Она устанавливается в полноразмерные рабочие станции и серверные решения, где важны стабильность под нагрузкой, поддержка профессиональных драйверов и возможность долгой круглосуточной работы.

Для кого и под какие задачи

Эта модель ориентирована на студии визуальных эффектов, архитектурные бюро, инженеров, специалистов по САПР и DCC, которым нужно ускорить трассировку лучей, рендер и сложные сцены с большим количеством геометрии и текстур. RTX 6000 Ada также востребована в задачах машинного обучения и аналитики данных, где требуется высокопроизводительный GPU с большим объёмом памяти для обучения и инференса моделей, размещения больших наборов параметров и батчей.

Архитектура и производительность

Графический процессор на архитектуре Ada Lovelace включает 18 176 CUDA-ядер, 142 RT-ядра и 568 Tensor-ядер, обеспечивая высокий уровень производительности в классическом рендере, трассировке лучей и задачах ИИ. На борту 48 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и 384-битной шиной, что даёт большой запас под тяжёлые сцены, большие нейронные сети и сложные проекты, где важна не только скорость, но и целостность данных.

Охлаждение, размеры и питание

Карта выполнена в двухслотовом дизайне с турбинным кулером (blower), который выдувает горячий воздух за пределы корпуса и лучше подходит для плотной установки нескольких GPU в одной рабочей станции или сервере. Максимальное энергопотребление находится на уровне около 300 Вт, а интерфейс PCIe 4.0 x16 обеспечивает достаточную пропускную способность для обмена данными с процессором и подсистемой хранения.

Подключения и профессиональные функции

RTX 6000 Ada оснащена четырьмя портами DisplayPort 1.4a и поддерживает вывод на несколько высокоразрешающих дисплеев, включая 8K-панели и профессиональные мониторы с расширенным цветовым охватом. Поддержка технологий вроде NVIDIA GPUDirect for Video и GPUDirect RDMA, а также профессиональных драйверов и сертификаций под популярные САПР- и DCC-пакеты делает карту подходящей для серьёзных инфраструктурных и студийных проектов.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 6000 Ada - специализированное решение: её стоимость и возможности избыточны для типичного игрового или домашнего ПК, поэтому имеет смысл рассматривать эту модель только в контексте профессиональных задач и согласованной инфраструктуры. Для использования потенциала карты требуется рабочая станция с достаточным охлаждением, надёжным блоком питания и продуманной стратегией резервного копирования и отказоустойчивости, особенно если GPU включён в критичные для бизнеса сценарии.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX 6000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
915
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
384 bit
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
266.7
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA RTX 6000 Ada Generation - профессиональная видеокарта верхнего уровня для рабочих станций, рассчитанная на сложные задачи визуализации, работы с ИИ и высоконагруженные вычисления в корпоративной среде. Она устанавливается в полноразмерные рабочие станции и серверные решения, где важны стабильность под нагрузкой, поддержка профессиональных драйверов и возможность долгой круглосуточной работы.

Для кого и под какие задачи

Эта модель ориентирована на студии визуальных эффектов, архитектурные бюро, инженеров, специалистов по САПР и DCC, которым нужно ускорить трассировку лучей, рендер и сложные сцены с большим количеством геометрии и текстур. RTX 6000 Ada также востребована в задачах машинного обучения и аналитики данных, где требуется высокопроизводительный GPU с большим объёмом памяти для обучения и инференса моделей, размещения больших наборов параметров и батчей.

Архитектура и производительность

Графический процессор на архитектуре Ada Lovelace включает 18 176 CUDA-ядер, 142 RT-ядра и 568 Tensor-ядер, обеспечивая высокий уровень производительности в классическом рендере, трассировке лучей и задачах ИИ. На борту 48 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и 384-битной шиной, что даёт большой запас под тяжёлые сцены, большие нейронные сети и сложные проекты, где важна не только скорость, но и целостность данных.

Охлаждение, размеры и питание

Карта выполнена в двухслотовом дизайне с турбинным кулером (blower), который выдувает горячий воздух за пределы корпуса и лучше подходит для плотной установки нескольких GPU в одной рабочей станции или сервере. Максимальное энергопотребление находится на уровне около 300 Вт, а интерфейс PCIe 4.0 x16 обеспечивает достаточную пропускную способность для обмена данными с процессором и подсистемой хранения.

Подключения и профессиональные функции

RTX 6000 Ada оснащена четырьмя портами DisplayPort 1.4a и поддерживает вывод на несколько высокоразрешающих дисплеев, включая 8K-панели и профессиональные мониторы с расширенным цветовым охватом. Поддержка технологий вроде NVIDIA GPUDirect for Video и GPUDirect RDMA, а также профессиональных драйверов и сертификаций под популярные САПР- и DCC-пакеты делает карту подходящей для серьёзных инфраструктурных и студийных проектов.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 6000 Ada - специализированное решение: её стоимость и возможности избыточны для типичного игрового или домашнего ПК, поэтому имеет смысл рассматривать эту модель только в контексте профессиональных задач и согласованной инфраструктуры. Для использования потенциала карты требуется рабочая станция с достаточным охлаждением, надёжным блоком питания и продуманной стратегией резервного копирования и отказоустойчивости, особенно если GPU включён в критичные для бизнеса сценарии.



Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта NVIDIA RTX6000 ADA Graphic Card PN: 900-5G133-2250-000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...