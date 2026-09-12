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Картридж лазерный Kyocera TK-1248 1T02Y80NL0 черный (1500стр.) для Kyocera PA2001/PA2001W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Kyocera TK-1248 1T02Y80NL0 черный (1500стр.) для Kyocera PA2001/PA2001W

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Картридж лазерный Kyocera TK-1248 1T02Y80NL0 черный (1500стр.) для Kyocera PA2001/PA2001W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys MA2001, Kyocera Ecosys MA2001w, Kyocera Ecosys PA2001, Kyocera Ecosys PA2001W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695072
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys MA2001, Kyocera Ecosys MA2001w, Kyocera Ecosys PA2001, Kyocera Ecosys PA2001W
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х11
Вес, г.
630

Описание товара Картридж лазерный Kyocera TK-1248 1T02Y80NL0 черный (1500стр.) для Kyocera PA2001/PA2001W

Оригинальный картридж для лазерных принтеров и МФУ KYOCERA ECOSYS PA2001 / ECOSYS PA2001w / ECOSYS MA2001 / ECOSYS MA2001w. Оцените преимущества оригинальных лазерных картриджей KYOCERA – непревзойденные производительность, качество и надежность. Цвет: черный. Тип печати: для лазерной печати. Тип расходного материала: оригинальный. Ресурс при 5% заполнении листа А4: 1500 страниц. Количество в упаковке: 1 шт. Бренд - KYOCERA. Производитель - Китай. Артикул - 1T02Y80NL0.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Kyocera TK-1248 1T02Y80NL0 черный (1500стр.) для Kyocera PA2001/PA2001W




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип ооборудования
картридж
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera Ecosys MA2001, Kyocera Ecosys MA2001w, Kyocera Ecosys PA2001, Kyocera Ecosys PA2001W
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров и МФУ KYOCERA ECOSYS PA2001 / ECOSYS PA2001w / ECOSYS MA2001 / ECOSYS MA2001w. Оцените преимущества оригинальных лазерных картриджей KYOCERA – непревзойденные производительность, качество и надежность. Цвет: черный. Тип печати: для лазерной печати. Тип расходного материала: оригинальный. Ресурс при 5% заполнении листа А4: 1500 страниц. Количество в упаковке: 1 шт. Бренд - KYOCERA. Производитель - Китай. Артикул - 1T02Y80NL0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Kyocera TK-1248 1T02Y80NL0 черный (1500стр.) для Kyocera PA2001/PA2001W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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