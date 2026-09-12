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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695053
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Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Удобная и компактная ударная дрель-шуруповерт для работы в стесненном пространстве. Отличное решение для сверления в бетон лёгких марок. Длина корпуса, составляющая всего 175 мм, позволяет работать в стесненном пространстве. Износостойкий бесщёточный двигатель “Brushless” обеспечивает высокую производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щёточного узла. Независимый переключатель режима удара. Возможность сверления в бетон лёгких марок и в кирпичную кладку. 2 скорости и 15 положений селектора позволяют точно задавать параметры режима работы c различными материалами. Эргономичный дизайн корпуса, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений. Литий-ионный аккумулятор XR Li-ion. Новая форма Li-ion сдвижного аккумулятора обеспечивает лучшую устойчивость в вертикальном положении. Яркая LED-подсветка, расположенная у основания, позволяет работать при слабой освещенности.
Удобная и компактная ударная дрель-шуруповерт для работы в стесненном пространстве. Отличное решение для сверления в бетон лёгких марок. Длина корпуса, составляющая всего 175 мм, позволяет работать в стесненном пространстве. Износостойкий бесщёточный двигатель “Brushless” обеспечивает высокую производительность без перегрева инструмента за счет отсутствия трения щёточного узла. Независимый переключатель режима удара. Возможность сверления в бетон лёгких марок и в кирпичную кладку. 2 скорости и 15 положений селектора позволяют точно задавать параметры режима работы c различными материалами. Эргономичный дизайн корпуса, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений. Литий-ионный аккумулятор XR Li-ion. Новая форма Li-ion сдвижного аккумулятора обеспечивает лучшую устойчивость в вертикальном положении. Яркая LED-подсветка, расположенная у основания, позволяет работать при слабой освещенности.
Дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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