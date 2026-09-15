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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ)

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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) - фото 1
Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) - фото 2
Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 694807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ)
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Frame Color Code
J5G
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ)




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Frame Color Code
J5G
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
золото
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки мужские Polaroid PLD 4168/G/S/X Gold (206711J5G57WJ) – стоимость товара 4160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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