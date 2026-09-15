Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 693666
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 560 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GRADIENT BROWN
Цвет оправы
DEMI BROWN
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)
Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)
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Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
GRADIENT BROWN
Цвет оправы
DEMI BROWN
Страна производитель
Италия
Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848)
Солнцезащитные очки женские Calando RP2007 C2 DEMI Brown/Brown (2000000039848) - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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