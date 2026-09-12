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Кресло компьютерное Brabix Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Brabix Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797

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Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 10
Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 10
  • Кресло компьютерное BRABIX &quot;Hunter GM-130&quot;, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693451
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
83х83х65
Вес, кг.
18.79

Описание товара Кресло компьютерное Brabix Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797

Стильное компьютерное кресло за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Brabix Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Стильное компьютерное кресло за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня. Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное Brabix Hunter GM-130, две подушки, экокожа, черное/красное, 532797 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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