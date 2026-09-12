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Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное

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Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 1
Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 2
Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 3
Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 4
Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 5
Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 1
  • Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 2
  • Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 3
  • Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 4
  • Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 5
  • Кресло офисное МЕТТА &quot;SU-B-10&quot; хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693442
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Характеристики

Бренд
Метта
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
91х68х27
Вес, кг.
16.21

Описание товара Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное

Эргономичное кресло SU-B-10 – базовая модель с высокой спинкой линейки офисных кресел серии «SU», сочетающая в себе необходимые настройки, эргономичную форму, соответствующую анатомической форме человека, современный дизайн и максимальный комфорт по доступной цене.

Отзывы о товаре Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное




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Характеристики
Бренд
Метта
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Эргономичное кресло SU-B-10 – базовая модель с высокой спинкой линейки офисных кресел серии «SU», сочетающая в себе необходимые настройки, эргономичную форму, соответствующую анатомической форме человека, современный дизайн и максимальный комфорт по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное МЕТТА SU-B-10 хром, ткань-сетка, сиденье и спинка мягкие, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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