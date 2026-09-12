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Кресло Brabix Premium Ultimate EX-800 пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Premium Ultimate EX-800 пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое

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Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 10
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 11
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 12
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 13
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 14
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 15
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 16
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 17
Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 10
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 11
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 12
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 13
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 14
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 15
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 16
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 17
  • Кресло BRABIX PREMIUM &quot;Ultimate EX-800&quot; пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое, 532916 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693439
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
92х68х25
Вес, кг.
15.38

Описание товара Кресло Brabix Premium Ultimate EX-800 пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое

Кресла серии Ultimate - это философия комфорта и абсолютного качества. Утонченный, современный дизайн, в первую очередь, продиктован стремлением к эргономике, сочетающей в себе удобство эксплуатации и внимание к здоровью пользователя.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Ultimate EX-800 пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Кресла серии Ultimate - это философия комфорта и абсолютного качества. Утонченный, современный дизайн, в первую очередь, продиктован стремлением к эргономике, сочетающей в себе удобство эксплуатации и внимание к здоровью пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Brabix Premium Ultimate EX-800 пластик, плотная двойная сетка Х2, черное/бежевое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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