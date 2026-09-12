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Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-017 (900х450х750), 2 ящика, белый, ЦБ013706-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-017 (900х450х750), 2 ящика, белый, ЦБ013706-1

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Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 1
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 2
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 3
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 4
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 5
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 6
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 7
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 8
Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол письменный/компьютерный
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 1
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 2
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 3
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 4
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 5
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 6
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 7
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 8
  • Стол письменный/компьютерный BRABIX &quot;Scandi CD-017&quot;, 900х450х750 мм, 2 ящика, белый, 641894, ЦБ013706-1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693415
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол письменный/компьютерный
Размеры в упаковке, см
96х50х9
Вес, кг.
23.71

Описание товара Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-017 (900х450х750), 2 ящика, белый, ЦБ013706-1

Письменный/компьютерный стол BRABIX scandi cd-017, 900x450x750 мм, 2 ящика, белый 641894 предназначен для дома или офиса.

Отзывы о товаре Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-017 (900х450х750), 2 ящика, белый, ЦБ013706-1




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Стол письменный/компьютерный
Описание
Письменный/компьютерный стол BRABIX scandi cd-017, 900x450x750 мм, 2 ящика, белый 641894 предназначен для дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-017 (900х450х750), 2 ящика, белый, ЦБ013706-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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