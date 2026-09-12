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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487

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Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 1
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 2
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 3
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 4
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 5
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 6
Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка для ног
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 1
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 2
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 3
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 4
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 5
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 6
  • Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693393
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Характеристики

Бренд
Brauberg
Тип товара
Подставка для ног
Размеры в упаковке, см
45х31х9
Вес, кг.
1.82

Описание товара Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487

Офисная подставка для ног BRAUBERG 531487 разработана для снятия напряжения мышц ног, которое возникает при длительной работе.

Отзывы о товаре Подставка для ног BRAUBERG офисная, 41,5х30 см, с фиксаторами, черная, 531487




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Характеристики
Бренд
Brauberg
Тип товара
Подставка для ног
Описание
Офисная подставка для ног BRAUBERG 531487 разработана для снятия напряжения мышц ног, которое возникает при длительной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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