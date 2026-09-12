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Колеса (ролики) Brabix для кресла мягкие, резиновые, 5 шт., шток d - 11 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колеса (ролики) Brabix для кресла мягкие, резиновые, 5 шт., шток d - 11 мм

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Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 1
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 2
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 3
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 4
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 5
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 6
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 7
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 8
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 9
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 10
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 11
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 12
Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 1
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 2
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 3
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 4
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 5
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 6
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 7
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 8
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 9
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 10
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 11
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 12
  • Колеса (ролики) BRABIX для кресла мягкие, резиновые, КОМПЛЕКТ 5 шт., шток d - 11 мм, в коробе, 532524 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693362
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Колеса
Размеры в упаковке, см
19х12х9
Вес, кг.
1.25

Описание товара Колеса (ролики) Brabix для кресла мягкие, резиновые, 5 шт., шток d - 11 мм

Мягкие колеса-ролики для кресла BRABIX резиновые, шток диаметр 11 мм, комплект 5 шт в коробе 532524 представляют собой комплектующий элемент для кресел.

Отзывы о товаре Колеса (ролики) Brabix для кресла мягкие, резиновые, 5 шт., шток d - 11 мм




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Колеса
Описание
Мягкие колеса-ролики для кресла BRABIX резиновые, шток диаметр 11 мм, комплект 5 шт в коробе 532524 представляют собой комплектующий элемент для кресел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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