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Механизм качания Brabix Топ-ган для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Механизм качания Brabix Топ-ган для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007

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Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 1
Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 2
Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 3
Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Механизм качания для кресла
  • Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 1
  • Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 2
  • Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 3
  • Механизм качания BRABIX &quot;Топ-ган&quot; для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693351
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Механизм качания для кресла
Размеры в упаковке, см
34х22х12
Вес, кг.
1.49

Описание товара Механизм качания Brabix Топ-ган для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007

Механизм качания для кресла BRABIX Топ-ган, 150х200 мм межцентровое расстояние крепежа 532007 представляет собой деталь офисного кресла.

Отзывы о товаре Механизм качания Brabix Топ-ган для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Механизм качания для кресла
Описание
Механизм качания для кресла BRABIX Топ-ган, 150х200 мм межцентровое расстояние крепежа 532007 представляет собой деталь офисного кресла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Механизм качания Brabix Топ-ган для кресла, межцентровое расстояние крепежа 150х200 мм, 532007 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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