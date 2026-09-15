Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние, 693169
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцесушитель
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%6 271 руб. 20 902 руб.
В наличии
Код товара: 693169
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 271 руб. -70%
20 902 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полотенцесушитель
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)
Материал
Пищевая нержавеющая сталь
Подключение
универсальное
Страна происхождения
Россия
Форма полотенцесушителя
лесенка
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х53х9
Вес, кг.
5.7
Описание товара Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, полотенцесушитель
Спецификация:
- Форма: лесенка
- Тип системы отопления: система горячего водоснабжения
- Способ подключения: боковое, нижнее
- Диаметр подключения, дюйм: 1/2
- Конструкция шва: электросварной
- Количество перекладин: 6
- Материал: нержавеющая сталь
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Бренд
Тип товара
Полотенцесушитель
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)
Материал
Пищевая нержавеющая сталь
Подключение
универсальное
Страна происхождения
Россия
Форма полотенцесушителя
лесенка
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, полотенцесушитель
Спецификация:
- Форма: лесенка
- Тип системы отопления: система горячего водоснабжения
- Способ подключения: боковое, нижнее
- Диаметр подключения, дюйм: 1/2
- Конструкция шва: электросварной
- Количество перекладин: 6
- Материал: нержавеющая сталь
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - стоимость товара 6271 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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