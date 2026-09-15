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Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 693169
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Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние, 693169

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Уценка
Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцесушитель
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)
  • Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 1
  • Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 2
  • Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 3
  • Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 4
  • Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
6 271 руб.  20 902 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693169
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние
6 271 руб. -70%
20 902 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Двин
Тип товара
Полотенцесушитель
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)
Материал
Пищевая нержавеющая сталь
Подключение
универсальное
Страна происхождения
Россия
Форма полотенцесушителя
лесенка
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х53х9
Вес, кг.
5.7

Описание товара Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние

Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, полотенцесушитель
Спецификация:

  • Форма: лесенка
  • Тип системы отопления: система горячего водоснабжения
  • Способ подключения: боковое, нижнее
  • Диаметр подключения, дюйм: 1/2
  • Конструкция шва: электросварной
  • Количество перекладин: 6
  • Материал: нержавеющая сталь
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)

Отзывы о товаре Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Двин
Тип товара
Полотенцесушитель
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)
Материал
Пищевая нержавеющая сталь
Подключение
универсальное
Страна происхождения
Россия
Форма полотенцесушителя
лесенка
Цвет
серебряный
Страна производитель
Россия
Описание
Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, полотенцесушитель
Спецификация:
  • Форма: лесенка
  • Тип системы отопления: система горячего водоснабжения
  • Способ подключения: боковое, нижнее
  • Диаметр подключения, дюйм: 1/2
  • Конструкция шва: электросварной
  • Количество перекладин: 6
  • Материал: нержавеющая сталь
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, отсутствуют крепления)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Полотенцесушитель Двин S Plaza 60/50 Водяной (К3 Квадрат Полированный) (4656759174460) хорошее состояние - стоимость товара 6271 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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