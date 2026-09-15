Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние, 693158
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Причина уценки
после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1200
Чаша
Да
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка для смешивания, венчик для взбивания, крюк для замеса теста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%4 047 руб. 13 490 руб.
В наличии
Код товара: 693158
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 047 руб. -70%
13 490 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксер
Причина уценки
после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1200
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
0.97
Чаша
Да
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка для смешивания, венчик для взбивания, крюк для замеса теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х28
Вес, кг.
7.88
Описание товара Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, документы, миксер, 3 насадки, лопатка
Спецификация:
- Тип: стационарный миксер
- Потребляемая мощность, в Вт: 1200
- Планетарное движение насадок: Да
- Вращение чаши: Нет
- Режимы работы: импульсный
- Насадки: крюк для замешивания теста, насадка-блендер, венчик для взбивания
- Количество скоростей: 8
- Цвет: черный
- Материал чаши: нержавеющая сталь
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: мощные, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Миксер
Причина уценки
после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1200
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
0.97
Чаша
Да
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка для смешивания, венчик для взбивания, крюк для замеса теста
Развернуть
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, документы, миксер, 3 насадки, лопатка
Спецификация:
- Тип: стационарный миксер
- Потребляемая мощность, в Вт: 1200
- Планетарное движение насадок: Да
- Вращение чаши: Нет
- Режимы работы: импульсный
- Насадки: крюк для замешивания теста, насадка-блендер, венчик для взбивания
- Количество скоростей: 8
- Цвет: черный
- Материал чаши: нержавеющая сталь
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: мощные, пластиковые
Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4047 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние