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Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 693158
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Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние, 693158

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Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Причина уценки
после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1200
Чаша
Да
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка для смешивания, венчик для взбивания, крюк для замеса теста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
4 047 руб.  13 490 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693158
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние
4 047 руб. -70%
13 490 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксер
Причина уценки
после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1200
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
0.97
Чаша
Да
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка для смешивания, венчик для взбивания, крюк для замеса теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х28
Вес, кг.
7.88

Описание товара Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние

Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, документы, миксер, 3 насадки, лопатка
Спецификация:

  • Тип: стационарный миксер
  • Потребляемая мощность, в Вт: 1200
  • Планетарное движение насадок: Да
  • Вращение чаши: Нет
  • Режимы работы: импульсный
  • Насадки: крюк для замешивания теста, насадка-блендер, венчик для взбивания
  • Количество скоростей: 8
  • Цвет: черный
  • Материал чаши: нержавеющая сталь
Причина уценки: после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости



Теги товара: мощные, пластиковые

Отзывы о товаре Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксер
Причина уценки
после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
1200
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
0.97
Чаша
Да
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка для смешивания, венчик для взбивания, крюк для замеса теста
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Страна производитель
Китай
Описание
Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, документы, миксер, 3 насадки, лопатка
Спецификация:
  • Тип: стационарный миксер
  • Потребляемая мощность, в Вт: 1200
  • Планетарное движение насадок: Да
  • Вращение чаши: Нет
  • Режимы работы: импульсный
  • Насадки: крюк для замешивания теста, насадка-блендер, венчик для взбивания
  • Количество скоростей: 8
  • Цвет: черный
  • Материал чаши: нержавеющая сталь
Причина уценки: после ремонта (ремонт редуктора) акт приложен, повреждена коробка, потертости


Теги товара: мощные, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-1348-3 черный хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4047 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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