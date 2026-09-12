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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6&quot; TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693097
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
4 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2.45

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray

Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
4 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" TN Core i3 1215U/4Gb/256Gb SSD/VGA int/noOS (82RK00TQPS) gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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