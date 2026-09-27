Top.Mail.Ru
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 1
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 2
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 3
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 4
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 5
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 6
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 7
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 8
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 9
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 5
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 6
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 7
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 8
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 9
  • Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693051
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х23х18
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик

Стеклянный чайник из термостойкого стекла объемом 1.8 л. Имеет фильтр для воды и скрытый нагревательный элемент со световым индикатором. Чайник стоит на подставке и для удобства использования может вращаться на 360°. Оснащен функциями безопасности, таких как защита от работы без воды и автоматическое отключение.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Стеклянный чайник из термостойкого стекла объемом 1.8 л. Имеет фильтр для воды и скрытый нагревательный элемент со световым индикатором. Чайник стоит на подставке и для удобства использования может вращаться на 360°. Оснащен функциями безопасности, таких как защита от работы без воды и автоматическое отключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Leonord LE-1508 (1,8 л) стекло, пластик - стоимость товара 2390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...