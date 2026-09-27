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Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной

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Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 1
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 2
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 3
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 4
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 5
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 6
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 7
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 8
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 9
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 10
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 1
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 2
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 3
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 4
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 5
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 6
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 7
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 8
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 9
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 10
  • Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693046
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной

Чайник изготовлен из качественной нержавеющей стали и имеет классический дизайн, который впишется в любую современную кухню. Обладая объемом 1.7 литра и мощностью 2200 Вт, он быстро вскипятит воду для чая, кофе и других напитков. Чайник автоматически выключается, когда вода закипает. Имеет шкалу уровня воды и стоит на практичной подставке, поворачивающейся на 360°. Наслаждайтесь горячими напитками и их восхитительным вкусом с помощью чайника Leonord.

Отзывы о товаре Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Электрочайники
Описание
Чайник изготовлен из качественной нержавеющей стали и имеет классический дизайн, который впишется в любую современную кухню. Обладая объемом 1.7 литра и мощностью 2200 Вт, он быстро вскипятит воду для чая, кофе и других напитков. Чайник автоматически выключается, когда вода закипает. Имеет шкалу уровня воды и стоит на практичной подставке, поворачивающейся на 360°. Наслаждайтесь горячими напитками и их восхитительным вкусом с помощью чайника Leonord.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Leonord LE-1502 (1,7 л) стальной - по цене 2350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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