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Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)

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Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 1
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 2
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 3
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 4
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 5
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 6
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 7
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 8
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 1
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 2
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 3
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 4
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 5
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 6
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 7
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 8
  • Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3100
Цвет
фиолетовый, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
1
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Габариты без упаковки
320x145x165 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)

Утюг Leonord le-1804 фиолетовый 3100 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270089 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.

Отзывы о товаре Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва)




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
3100
Цвет
фиолетовый, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
1
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи, вертикальный пар
Габариты без упаковки
320x145x165 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Leonord le-1804 фиолетовый 3100 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270089 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам. подошва) - стоимость товара 3100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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