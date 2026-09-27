Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
В наличии
Код товара: 693014
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
оранжевый, серый, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.5
Длина сетевого шнура
1.7
Функции и особенности
электронное управление, разноцветный индикатор, автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи
Габариты без упаковки
325x133x172 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х13
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва)
Утюг Leonord le-1803 электронное управление, 2400 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270085 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
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Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
2400
Цвет
оранжевый, серый, черный
Объём резервуара для воды
380
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
0.5
Длина сетевого шнура
1.7
Функции и особенности
электронное управление, разноцветный индикатор, автоотключение, капля-стоп, самоочистка, защита от накипи
Габариты без упаковки
325x133x172 мм
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Страна производитель
Китай
Утюг Leonord le-1803 электронное управление, 2400 Вт, пар, спрей, паровой удар, самоочистка, керамическая подошва 270085 предназначен для глажения белья, домашнего текстиля, одежды. Благодаря большой площади подошвы экономит время и обеспечивает равномерную подачу пара. Прост в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Устройство имеет эргономичную форму, поэтому удобно лежит в руке.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные, 2400 вт
Утюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,керам подошва) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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