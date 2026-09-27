Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
ручной насос
Мощность, Вт
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб.
В наличии
Код товара: 692999
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос
Температурные режимы, °С
40-95 °С
Мощность, Вт
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х21
Вес, кг.
2.4
Описание товара Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт)
Практичный и небольшой термопот объемом 2,5 литра для горячей воды от Leonord, который дает возможность быстро вскипятить и поддерживать воду для чая, кофе или любого другого напитка. При этом благодаря небольшому размеру он не будет занимать много места на кухне. Стеклянная колба позволяет контролировать уровень воды в приборе, а сняв большую съёмную крышку можно без труда помыть колбу изнутри. Термопотом легко управлять с помощью сенсорной панели управлении, на которой можно установить определенную температуру в диапазоне от 40-95 °C. На LED дисплее отображается точная температура воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос
Температурные режимы, °С
40-95 °С
Мощность, Вт
1500
Страна производитель
Китай
Практичный и небольшой термопот объемом 2,5 литра для горячей воды от Leonord, который дает возможность быстро вскипятить и поддерживать воду для чая, кофе или любого другого напитка. При этом благодаря небольшому размеру он не будет занимать много места на кухне. Стеклянная колба позволяет контролировать уровень воды в приборе, а сняв большую съёмную крышку можно без труда помыть колбу изнутри. Термопотом легко управлять с помощью сенсорной панели управлении, на которой можно установить определенную температуру в диапазоне от 40-95 °C. На LED дисплее отображается точная температура воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - этот товар вы можете купить по цене 5100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт)