Top.Mail.Ru
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 1
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 2
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 3
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 4
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 5
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
ручной насос
Мощность, Вт
1500
  • Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 1
  • Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 2
  • Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 3
  • Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 4
  • Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 5
  • Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 
Начислим 484 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт)
5 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос
Температурные режимы, °С
40-95 °С
Мощность, Вт
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х21
Вес, кг.
2.4

Описание товара Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт)

Практичный и небольшой термопот объемом 2,5 литра для горячей воды от Leonord, который дает возможность быстро вскипятить и поддерживать воду для чая, кофе или любого другого напитка. При этом благодаря небольшому размеру он не будет занимать много места на кухне. Стеклянная колба позволяет контролировать уровень воды в приборе, а сняв большую съёмную крышку можно без труда помыть колбу изнутри. Термопотом легко управлять с помощью сенсорной панели управлении, на которой можно установить определенную температуру в диапазоне от 40-95 °C. На LED дисплее отображается точная температура воды.

Отзывы о товаре Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Подача воды
ручной насос
Температурные режимы, °С
40-95 °С
Мощность, Вт
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный и небольшой термопот объемом 2,5 литра для горячей воды от Leonord, который дает возможность быстро вскипятить и поддерживать воду для чая, кофе или любого другого напитка. При этом благодаря небольшому размеру он не будет занимать много места на кухне. Стеклянная колба позволяет контролировать уровень воды в приборе, а сняв большую съёмную крышку можно без труда помыть колбу изнутри. Термопотом легко управлять с помощью сенсорной панели управлении, на которой можно установить определенную температуру в диапазоне от 40-95 °C. На LED дисплее отображается точная температура воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот Leonord LE-1539 бежевый (2,5 л, 1260-1500 Вт) - этот товар вы можете купить по цене 5100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...