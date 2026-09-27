Отпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка для ворса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
В наличии
Код товара: 692989
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
2 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка для ворса, мерный стакан, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка для ворса
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
32.0x13.5x18.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х13
Вес, кг.
1.1
Описание товара Отпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл)
Эргономичный ручной отпариватель для ухода за текстилем дома или в поездках. Оснащен стальной подошвой и съемным баком на 220 мл. Мощность 1500 Вт гарантирует быструю генерацию пара (до 25 г/мин) уже через 30 секунд после включения. Предусмотрено два рабочих режима интенсивности пара и простое управление одной кнопкой, что минимизирует риски появления разводов и пятен на тканях.
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Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, серый
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка для ворса, мерный стакан, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка для ворса
Развернуть
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Габариты
32.0x13.5x18.5 см
Страна производитель
Китай
Эргономичный ручной отпариватель для ухода за текстилем дома или в поездках. Оснащен стальной подошвой и съемным баком на 220 мл. Мощность 1500 Вт гарантирует быструю генерацию пара (до 25 г/мин) уже через 30 секунд после включения. Предусмотрено два рабочих режима интенсивности пара и простое управление одной кнопкой, что минимизирует риски появления разводов и пятен на тканях.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Leonord LE-1800 (1500 Вт, 200 мл) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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