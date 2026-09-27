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Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix

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Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 1
Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 2
Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 3
Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 4
Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 5
Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель с быстрозажимным механизмом
  • Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 1
  • Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 2
  • Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 3
  • Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 4
  • Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 5
  • Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
тип бит:односторонние
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель с быстрозажимным механизмом
Габариты (ВxГxШ), мм
178x96x41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
230

Описание товара Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix

Набор Matrix 11316 включает 18 предметов из стали S2: биты и адаптер для бит, упакованные в пластиковый бокс. Подходит для шуруповертов, отверток для сменных бит и реверсивных отверток, и применяется для проведения монтажных/демонтажных работ с резьбовыми соединениями. В комплект входят биты следующих размеров: PH и PZ 1-3 мм, SL 4-7 мм, TORX 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм и HEX 4-6 мм. Набор будет полезен для ремонта техники, сборки мебели, пригодится дома, на даче и в гараже.



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Отзывы о товаре Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
тип бит:односторонние
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель с быстрозажимным механизмом
Габариты (ВxГxШ), мм
178x96x41
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Matrix 11316 включает 18 предметов из стали S2: биты и адаптер для бит, упакованные в пластиковый бокс. Подходит для шуруповертов, отверток для сменных бит и реверсивных отверток, и применяется для проведения монтажных/демонтажных работ с резьбовыми соединениями. В комплект входят биты следующих размеров: PH и PZ 1-3 мм, SL 4-7 мм, TORX 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм и HEX 4-6 мм. Набор будет полезен для ремонта техники, сборки мебели, пригодится дома, на даче и в гараже.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - этот товар вы можете купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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