Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix
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Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель с быстрозажимным механизмом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 692884
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1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
тип бит:односторонние
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель с быстрозажимным механизмом
Габариты (ВxГxШ), мм
178x96x41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
230
Описание товара Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix
Набор Matrix 11316 включает 18 предметов из стали S2: биты и адаптер для бит, упакованные в пластиковый бокс. Подходит для шуруповертов, отверток для сменных бит и реверсивных отверток, и применяется для проведения монтажных/демонтажных работ с резьбовыми соединениями. В комплект входят биты следующих размеров: PH и PZ 1-3 мм, SL 4-7 мм, TORX 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм и HEX 4-6 мм. Набор будет полезен для ремонта техники, сборки мебели, пригодится дома, на даче и в гараже.
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Бренд
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
тип бит:односторонние
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, битодержатель с быстрозажимным механизмом
Габариты (ВxГxШ), мм
178x96x41
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 11316 включает 18 предметов из стали S2: биты и адаптер для бит, упакованные в пластиковый бокс. Подходит для шуруповертов, отверток для сменных бит и реверсивных отверток, и применяется для проведения монтажных/демонтажных работ с резьбовыми соединениями. В комплект входят биты следующих размеров: PH и PZ 1-3 мм, SL 4-7 мм, TORX 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм и HEX 4-6 мм. Набор будет полезен для ремонта техники, сборки мебели, пригодится дома, на даче и в гараже.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор бит, адаптер для бит, сталь S2, 18 предм., в пласт. боксе Matrix - этот товар вы можете купить по цене 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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