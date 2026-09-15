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Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387)

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Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 1
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 2
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 3
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 4
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 5
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 6
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 7
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 8
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, магнитный адаптер для бит
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 1
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 2
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 3
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 4
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 5
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 6
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 7
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 8
  • Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
60
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, магнитный адаптер для бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х5
Вес, г.
470

Описание товара Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387)

Набор Matrix 11387 состоит из 61 предмета: 60 бит из стали CrV и магнитного держателя. Включает сразу несколько типоразмеров бит длиной 25 мм: SL, PH, PZ, HEX, TORX и Spanner. Насадки используются в качестве оснастки на шуруповертах и реверсивных отвертках, применяются для монтажа и демонтажа резьбовых крепежей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — биты выполнены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Встроенный магнит — битодержатель надежно фиксирует насадки, а также облегчает их замену.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе.
  • Продуманная упаковка — на кейсе имеется выдвижной европодвес.



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Отзывы о товаре Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
60
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит, магнитный адаптер для бит
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 11387 состоит из 61 предмета: 60 бит из стали CrV и магнитного держателя. Включает сразу несколько типоразмеров бит длиной 25 мм: SL, PH, PZ, HEX, TORX и Spanner. Насадки используются в качестве оснастки на шуруповертах и реверсивных отвертках, применяются для монтажа и демонтажа резьбовых крепежей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — биты выполнены из высококачественной хромованадиевой стали.
  • Встроенный магнит — битодержатель надежно фиксирует насадки, а также облегчает их замену.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе.
  • Продуманная упаковка — на кейсе имеется выдвижной европодвес.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит с магнитным держателем, CrV, 61 шт. Matrix (11387) - данный товар вы можете купить по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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