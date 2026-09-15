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Набор бит и головок торцевых, 1/4", карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит и головок торцевых, 1/4", карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625)

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Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 1
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 2
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 3
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 4
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 5
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 6
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 7
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 8
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 9
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 10
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 11
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 12
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 13
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 14
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 15
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 16
Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит и головок торцевых
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
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  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 6
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 7
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  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 9
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 10
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 11
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 12
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 13
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 14
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 15
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 16
  • Набор бит и головок торцевых, 1/4&quot;, карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор бит и головок торцевых, 1/4", карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625)
5 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит и головок торцевых
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х5
Вес, г.
890

Описание товара Набор бит и головок торцевых, 1/4", карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625)

Набор Gross 11625 подходит для широкого спектра слесарно-монтажных работ, т.к. включает в себя 37 предметов из стали S2: трещотку, адаптер, карданный ключ, торцевые головки и биты с хвостовиком 1/4 дюйма. В комплекте биты следующих размеров: PH 0-3, Sl 3-6, TORX и ТТ 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, HEX 3-6, а также торцевые головки 5 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм. Набор используется для монтажа и демонтажа резьбовых крепежей. Пригодится во время сборки мебели, ремонта техники, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты изготовлены из высокопрочной японской легированной стали S2 твердостью 54-56 HRC.
  • Быстрый переход от монтажа к демонтажу — функция реверса позволяет мгновенно менять направление вращения трещотки.
  • Работа в труднодоступных местах — ключ с карданным шарниром позволяет выполнять монтаж/демонтаж метизов под любым углом, а удлинитель облегчает доступ к глубоко расположенным соединениям.
  • Надежная фиксация — переходник под торцевые головки оснащен металлическим шариком, а карданный ключ — быстрозажимным механизмом, что позволяет крепко удерживать оснастку.
  • Комфортная работа — трещотка с 52 зубьями обеспечивает плавное вращение крепежа, а прорезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном кейсе с металлической застежкой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит и головок торцевых, 1/4", карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит и головок торцевых
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Gross 11625 подходит для широкого спектра слесарно-монтажных работ, т.к. включает в себя 37 предметов из стали S2: трещотку, адаптер, карданный ключ, торцевые головки и биты с хвостовиком 1/4 дюйма. В комплекте биты следующих размеров: PH 0-3, Sl 3-6, TORX и ТТ 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, HEX 3-6, а также торцевые головки 5 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм. Набор используется для монтажа и демонтажа резьбовых крепежей. Пригодится во время сборки мебели, ремонта техники, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты изготовлены из высокопрочной японской легированной стали S2 твердостью 54-56 HRC.
  • Быстрый переход от монтажа к демонтажу — функция реверса позволяет мгновенно менять направление вращения трещотки.
  • Работа в труднодоступных местах — ключ с карданным шарниром позволяет выполнять монтаж/демонтаж метизов под любым углом, а удлинитель облегчает доступ к глубоко расположенным соединениям.
  • Надежная фиксация — переходник под торцевые головки оснащен металлическим шариком, а карданный ключ — быстрозажимным механизмом, что позволяет крепко удерживать оснастку.
  • Комфортная работа — трещотка с 52 зубьями обеспечивает плавное вращение крепежа, а прорезиненная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном кейсе с металлической застежкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и головок торцевых, 1/4", карданный ключ, трещотка, адаптер, S2, 37 шт. Gross (11625) - по цене 5870 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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