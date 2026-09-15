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Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361)

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Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 1
Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 2
Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 3
Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 4
Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 5
Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 6
Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит и головок торцевых
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
25
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
  • Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 1
  • Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 2
  • Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 3
  • Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 4
  • Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 5
  • Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 6
  • Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4&quot;, магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692878
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361)
3 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит и головок торцевых
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
26
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
450

Описание товара Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361)

Набор бит и торцевых головок Gross 11361 из стали S2, с посадочным размером 1/4 дюйма, с магнитным адаптером, в пластиковом кейсе, включает в себя 26 предметов для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется при сборке мебели, электроприборов, велосипедов. В комплект входит 17 бит и 6 торцевых головок самых востребованных размеров, миниатюрный ключ-трещотка, удлинитель для бит и переходник с шестигранника на квадрат.

Преимущества

  • Широкая комплектация — набор включает биты Phillips калибров 1-3, Pozidriv калибров 1-3, прямой шлиц SL калибров 3, 5, 6, TORX 10, 15, 20, 25, HEX 3-6 и торцевые головки на 1/4 размерами 5, 6, 8, 10, 12, 13 мм.
  • Высокий ресурс — биты из японской легированной стали S2 твердостью 52-54 HRC и торцевые головки из хромованадиевой стали твердостью 48 HRC обладают повышенной прочностью, износостойкостью и рассчитаны на долгую службу.
  • Работа в труднодоступных местах — компактная трещотка с 52 зубьями особенно актуальна в ограниченном пространстве, где невозможно работать шуруповертом.
  • Реверс — флажковый переключатель позволяет осуществлять трещоткой демонтаж резьбовых соединений.
  • Магнитный адаптер в комплекте — насадки надежно удерживаются, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
  • Комфортная работа — прорезиненный корпус трещотки обеспечивает удобный захват инструмента.
  • Бережное хранение и удобная транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с надежным замком.
  • Быстрый поиск нужной насадки — состав набора отражен на крышке кейса.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор бит и головок торцевых
Материал
сталь легированная S2
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
25
Количество предметов в комплекте
26
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит
Страна производитель
Китай
Описание

Набор бит и торцевых головок Gross 11361 из стали S2, с посадочным размером 1/4 дюйма, с магнитным адаптером, в пластиковом кейсе, включает в себя 26 предметов для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Применяется при сборке мебели, электроприборов, велосипедов. В комплект входит 17 бит и 6 торцевых головок самых востребованных размеров, миниатюрный ключ-трещотка, удлинитель для бит и переходник с шестигранника на квадрат.

Преимущества

  • Широкая комплектация — набор включает биты Phillips калибров 1-3, Pozidriv калибров 1-3, прямой шлиц SL калибров 3, 5, 6, TORX 10, 15, 20, 25, HEX 3-6 и торцевые головки на 1/4 размерами 5, 6, 8, 10, 12, 13 мм.
  • Высокий ресурс — биты из японской легированной стали S2 твердостью 52-54 HRC и торцевые головки из хромованадиевой стали твердостью 48 HRC обладают повышенной прочностью, износостойкостью и рассчитаны на долгую службу.
  • Работа в труднодоступных местах — компактная трещотка с 52 зубьями особенно актуальна в ограниченном пространстве, где невозможно работать шуруповертом.
  • Реверс — флажковый переключатель позволяет осуществлять трещоткой демонтаж резьбовых соединений.
  • Магнитный адаптер в комплекте — насадки надежно удерживаются, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
  • Комфортная работа — прорезиненный корпус трещотки обеспечивает удобный захват инструмента.
  • Бережное хранение и удобная транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с надежным замком.
  • Быстрый поиск нужной насадки — состав набора отражен на крышке кейса.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и головок торцевых Gross ,1/4", магнитный адаптер, сталь S2 пластиковый кейс, 26 предм. (11361) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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