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Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312)

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Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 1
Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 2
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Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 12
Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 13
Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 14
Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 15
Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
75
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит SPLINE
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  • Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 12
  • Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 13
  • Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 14
  • Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 15
  • Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2&#039;&#039;, CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312)
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
75
Количество предметов в комплекте
11
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит SPLINE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
630

Описание товара Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312)

Набор Stels 11312 включает 11 предметов: 10 бит SPLINE из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и переходник. Биты со шлицами в виде 12-лучевых «звезд» используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с головками SPLINE М5, М6, М8, М10 и М12. Набор будет полезен в автомобильном производстве, на станции техобслуживания, в гараже для выполнения работ, требующих максимального усилия затяжки.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
  • Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
  • Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера бит.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Материал
сталь CrV
Материал назначения
Пластик
Длина, мм
75
Количество предметов в комплекте
11
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, набор бит SPLINE
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Stels 11312 включает 11 предметов: 10 бит SPLINE из стали CrV, с шестигранным хвостовиком 1/2 дюйма, и переходник. Биты со шлицами в виде 12-лучевых «звезд» используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с головками SPLINE М5, М6, М8, М10 и М12. Набор будет полезен в автомобильном производстве, на станции техобслуживания, в гараже для выполнения работ, требующих максимального усилия затяжки.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты из хромованадиевой стали твердостью 50-53 HRC отличаются износостойкостью.
  • Возможность работы в труднодоступных местах — в комплект входят насадки длиной 75 мм.
  • Дополнительные возможности — переходник позволяет устанавливать биты с хвостовиком 1/2 дюйма на инструменты с посадочным размером 3/8 дюйма.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в кейсе с ложементом с указанием размера бит.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит SPLINE, шестигранный хвостовик 1/2'', CrV, 10 мм, 11 предметов Stels (11312) - данный товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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