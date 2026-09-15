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Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318)

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Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 1
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 2
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 3
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 4
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 5
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 6
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 7
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, переходник - 2 шт., бита для шуруповерта - 40 шт.
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 1
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 2
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 3
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 4
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 5
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 6
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 7
  • Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8&quot;, CrV, 42 шт. Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318)
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
в комплект входят насадки длиной 75 мм.
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, переходник - 2 шт., бита для шуруповерта - 40 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
172x240x52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318)

Набор бит для шуруповерта профессиональные Stels 11318 включает 42 предмета: биты с шестигранным хвостовиком 3/8 дюйма, из стали CrV. Набор бит для отвертки предназначен для крепления 6-гранных саморезов, винтов, шурупов. Состоит из HEX, «звезд» TORX и 12-лучевых SPLINE, а также 2 переходника 1/2-3/8 дюйма и 3/8-3/8 дюйма. Биты устанавливают на ключ-трещотку, пневмотрещотку или пневматический гайковерт. Комплект рекомендован для профессионального применения в автомастерских и на производствах автомобилей.



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Отзывы о товаре Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
в комплект входят насадки длиной 75 мм.
Комплектация
упаковка - пластиковый кейс, переходник - 2 шт., бита для шуруповерта - 40 шт.
Габариты (ВxГxШ), мм
172x240x52
Страна производитель
Китай
Описание
Набор бит для шуруповерта профессиональные Stels 11318 включает 42 предмета: биты с шестигранным хвостовиком 3/8 дюйма, из стали CrV. Набор бит для отвертки предназначен для крепления 6-гранных саморезов, винтов, шурупов. Состоит из HEX, «звезд» TORX и 12-лучевых SPLINE, а также 2 переходника 1/2-3/8 дюйма и 3/8-3/8 дюйма. Биты устанавливают на ключ-трещотку, пневмотрещотку или пневматический гайковерт. Комплект рекомендован для профессионального применения в автомастерских и на производствах автомобилей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 42 шт. Stels (11318) - по цене 3650 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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