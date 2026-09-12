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Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273)

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Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 1
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 2
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 3
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 4
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 5
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 6
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 7
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 8
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 9
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 10
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 11
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 12
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 13
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 14
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 15
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 16
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 17
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 18
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 19
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 20
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 21
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 22
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 23
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 24
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 25
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 26
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 27
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 28
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 29
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 30
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
42
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 1
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 2
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 3
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 4
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 5
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 6
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 7
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 8
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 9
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 10
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 11
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 12
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 13
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 14
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 15
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 16
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 17
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 18
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 19
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 20
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 21
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 22
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 23
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 24
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 25
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 26
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 27
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 28
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 29
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 30
  • Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273)
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
42
Габаритные размеры), см
36х47.5х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х26
Вес, кг.
1.67

Описание товара Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273)

Сумка для инструмента Gross Handwerker 90273 размером 475 х 260 х 360 мм, с 42 карманами, пластиковым дном и наплечным ремнем, будет полезна слесарям, монтажникам, электрикам, а также автомобилистам. В основном отделении, внутренних и внешних карманах поместятся все необходимые инструменты.

Преимущества

  • Износостойкость — сумка изготовлена из прочного полиэстера.
  • Надежность — жесткое пластиковое дно выдерживает значительные нагрузки.
  • Удобное перемещение — сумка комплектуется плечевым ремнем с карабинами повышенной прочности.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
42
Габаритные размеры), см
36х47.5х26
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка для инструмента Gross Handwerker 90273 размером 475 х 260 х 360 мм, с 42 карманами, пластиковым дном и наплечным ремнем, будет полезна слесарям, монтажникам, электрикам, а также автомобилистам. В основном отделении, внутренних и внешних карманах поместятся все необходимые инструменты.

Преимущества

  • Износостойкость — сумка изготовлена из прочного полиэстера.
  • Надежность — жесткое пластиковое дно выдерживает значительные нагрузки.
  • Удобное перемещение — сумка комплектуется плечевым ремнем с карабинами повышенной прочности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Handwerker, 42 кармана, пластик. дно, наплечный ремень, 475х260х360мм Gross (90273) - по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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