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Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327

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Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 1
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 2
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 3
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 4
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 5
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 6
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 7
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 8
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 9
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 10
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 11
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 12
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 13
Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Комплектация
сверло 1 мм, сверло 1.5 мм, сверло 2 мм, сверло 2.5 мм, сверло 3 мм, сверло 3.5 мм, сверло 4 мм, сверло 4.5 мм, сверло 5 мм, сверло 5.5 мм, сверло 6 мм, сверло 6.5 мм, сверло 7 мм, сверло 7.5 мм, сверло 8 мм, сверло 8.5 мм, сверло 9 мм, сверло 9.5 мм, сверло 10 мм, сверло 10.5 мм, сверло 11 мм, сверло 11.5 мм, сверло 12 мм, сверло 12.5 мм, сверло 13 мм, упаковка
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 1
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 2
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 3
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 4
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 5
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 6
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 7
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 8
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 9
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 10
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 11
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 12
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 13
  • Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692829
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Комплектация
сверло 1 мм, сверло 1.5 мм, сверло 2 мм, сверло 2.5 мм, сверло 3 мм, сверло 3.5 мм, сверло 4 мм, сверло 4.5 мм, сверло 5 мм, сверло 5.5 мм, сверло 6 мм, сверло 6.5 мм, сверло 7 мм, сверло 7.5 мм, сверло 8 мм, сверло 8.5 мм, сверло 9 мм, сверло 9.5 мм, сверло 10 мм, сверло 10.5 мм, сверло 11 мм, сверло 11.5 мм, сверло 12 мм, сверло 12.5 мм, сверло 13 мм, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
56x199x115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, кг.
1.19

Описание товара Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327

Набор сверл по металлу HSS-Co Inforce 11-01-327 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, легированной кобальтом. Сверла имеют высокую износостойкость и жаропрочность. Предназначены для работ повышенной сложности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу HSS-Co (25 шт; 1-13 мм) Inforce 11-01-327




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор сверл
Страна производства
Китай
Дополнительно
хвостовик цилиндрический
Комплектация
сверло 1 мм, сверло 1.5 мм, сверло 2 мм, сверло 2.5 мм, сверло 3 мм, сверло 3.5 мм, сверло 4 мм, сверло 4.5 мм, сверло 5 мм, сверло 5.5 мм, сверло 6 мм, сверло 6.5 мм, сверло 7 мм, сверло 7.5 мм, сверло 8 мм, сверло 8.5 мм, сверло 9 мм, сверло 9.5 мм, сверло 10 мм, сверло 10.5 мм, сверло 11 мм, сверло 11.5 мм, сверло 12 мм, сверло 12.5 мм, сверло 13 мм, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
56x199x115
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл по металлу HSS-Co Inforce 11-01-327 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, легированной кобальтом. Сверла имеют высокую износостойкость и жаропрочность. Предназначены для работ повышенной сложности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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