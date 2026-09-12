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Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой)

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Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 1
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 2
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 3
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 4
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 5
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 6
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 7
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 8
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная для ежедневного использования
Цвет
голубой
Датчики
нажима
Количество температурных режимов
4
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 1
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 2
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 3
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 4
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 5
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 6
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 7
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 8
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692794
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Характеристики

Бренд
Oral-B
Тип товара
Зубные щетки
Потребляемая мощность, Вт
1
Тип аккумулятора
Ni-Mh
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Комплектация
зубная щетка, сменная насадка Stages, зарядное устройство, 4 стикера с героями мультфильма
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная для ежедневного использования
Цвет
голубой
Дополнительная информация
звуковой сигнал
Датчики
нажима
Таймер
да
Количество температурных режимов
4
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
7600 об/мин
Движения головки
возвратно-вращательные
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х6
Вес, г.
400

Описание товара Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой)

Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality PRO Kids Frozen D103.413.2K - это продукт от известного бренда Oral-B, который зарекомендовал себя на рынке как производитель качественных и надежных зубных щеток. Особенностью данной модели является возвратно-вращательный принцип работы, который обеспечивает эффективное и бережное очищение зубов. Форма чистящей головки круглая, что позволяет охватывать большую поверхность зубов и десен. Количество возвратнвращательных движений в минуту составляет 7600, что обеспечивает глубокую и тщательную чистку. Управление щеткой осуществляется с помощью электронного кнопочного управления, а также встроенного таймера. Это позволяет контролировать время чистки и делает процесс более комфортным и приятным.

Отзывы о товаре Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой)




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Характеристики
Бренд
Oral-B
Тип товара
Зубные щетки
Потребляемая мощность, Вт
1
Тип аккумулятора
Ni-Mh
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
мягкая
Питание
аккумулятор
Комплектация
зубная щетка, сменная насадка Stages, зарядное устройство, 4 стикера с героями мультфильма
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная для ежедневного использования
Цвет
голубой
Дополнительная информация
звуковой сигнал
Развернуть
Датчики
нажима
Таймер
да
Количество температурных режимов
4
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
7600 об/мин
Движения головки
возвратно-вращательные
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
8
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality PRO Kids Frozen D103.413.2K - это продукт от известного бренда Oral-B, который зарекомендовал себя на рынке как производитель качественных и надежных зубных щеток. Особенностью данной модели является возвратно-вращательный принцип работы, который обеспечивает эффективное и бережное очищение зубов. Форма чистящей головки круглая, что позволяет охватывать большую поверхность зубов и десен. Количество возвратнвращательных движений в минуту составляет 7600, что обеспечивает глубокую и тщательную чистку. Управление щеткой осуществляется с помощью электронного кнопочного управления, а также встроенного таймера. Это позволяет контролировать время чистки и делает процесс более комфортным и приятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.2K Kids Frozen (Голубой) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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