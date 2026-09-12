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Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый)

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Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 1
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 2
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 3
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 4
Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 1
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 2
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 3
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 4
  • Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692790
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Характеристики

Бренд
Oral-B
Тип товара
Зубные щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый)

Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality Pro станет прекрасным подарком для Вас и Ваших родных. Oral-B Vitality Pro понравится Даже любителям экстра бережного очищения благоДаря уникальному режиму SENSITIVE PLUS. Oral-B Vitality Pro уДаляет до 100% больше мягкого зубного налета по сравнению с обычной щеткой, а встроенный таймер оповестит вас о завершении 2-х минутной процедуры чистки.

Отзывы о товаре Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Oral-B
Тип товара
Зубные щетки
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка Oral-B Vitality Pro станет прекрасным подарком для Вас и Ваших родных. Oral-B Vitality Pro понравится Даже любителям экстра бережного очищения благоДаря уникальному режиму SENSITIVE PLUS. Oral-B Vitality Pro уДаляет до 100% больше мягкого зубного налета по сравнению с обычной щеткой, а встроенный таймер оповестит вас о завершении 2-х минутной процедуры чистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубная щетка Braun Oral-B Vitality Pro D103.413.3 White (Белый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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