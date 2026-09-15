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Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка

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Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка - фото 1
Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка - фото 2
Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Luis Gasca
Альбом (сингл)
For Those Who Chant
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка - фото 1
  • Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка - фото 2
  • Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602465689549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Luis Gasca
Альбом (сингл)
For Those Who Chant
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Street Dude, La Raza, Spanish Gypsy, Little Mama
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка

Альбом 1972 года калифорнийского трубача Луиса Гаски часто называют «забытым альбомом Сантаны», поскольку здесь представлено более половины классического состава Сантаны, включая Стэнли Кларка на басу. Яростная смесь джаза, фьюжн и латиноамериканских влияний до сих пор оказывает гипнотическое воздействие. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, гейтфолд.

Отзывы о товаре Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602465689549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Luis Gasca
Альбом (сингл)
For Those Who Chant
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Street Dude, La Raza, Spanish Gypsy, Little Mama
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Альбом 1972 года калифорнийского трубача Луиса Гаски часто называют «забытым альбомом Сантаны», поскольку здесь представлено более половины классического состава Сантаны, включая Стэнли Кларка на басу. Яростная смесь джаза, фьюжн и латиноамериканских влияний до сих пор оказывает гипнотическое воздействие. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, гейтфолд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Luis Gasca - For Those Who Chant (Audiophile, Verve By Request) (0602465689549) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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