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Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка

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Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 5
Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 6
Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
East Broadway Run Down
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 6
  • Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
East Broadway Run Down
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
East Broadway Rundown, Blessing In Disguise, We Kiss In the Shadows
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка

East Broadway Run Down — альбом джазового саксофониста Сонни Роллинза, записанный в 1966 году. Один из его наиболее заметных экспериментов с фри-джазом. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. В 1960-х годах многие джазовые исполнители вдохновлялись новаторскими записями, которые Джон Колтрейн сделал для Impulse! Records в то время. Даже великий Сонни Роллинз не смог полностью избежать этого влияния. Ярким примером этого является альбом 1966 года East Broadway Run Down, на котором саксофонист - при поддержке ритм-тандема легендарного квартета Колтрейна и трубача Фредди Хаббарда - предпринимает авантюрное путешествие в более свободные звуковые сферы. Альбом считается настоящей жемчужиной в творчестве Роллинза 1960-х годов.

Отзывы о товаре Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sonny Rollins
Альбом (сингл)
East Broadway Run Down
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
East Broadway Rundown, Blessing In Disguise, We Kiss In the Shadows
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
East Broadway Run Down — альбом джазового саксофониста Сонни Роллинза, записанный в 1966 году. Один из его наиболее заметных экспериментов с фри-джазом. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. В 1960-х годах многие джазовые исполнители вдохновлялись новаторскими записями, которые Джон Колтрейн сделал для Impulse! Records в то время. Даже великий Сонни Роллинз не смог полностью избежать этого влияния. Ярким примером этого является альбом 1966 года East Broadway Run Down, на котором саксофонист - при поддержке ритм-тандема легендарного квартета Колтрейна и трубача Фредди Хаббарда - предпринимает авантюрное путешествие в более свободные звуковые сферы. Альбом считается настоящей жемчужиной в творчестве Роллинза 1960-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Rollins - East Broadway Run Down (Acoustic Sounds) (0602465124668) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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