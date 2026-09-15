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Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка

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Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 4
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 5
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 6
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 7
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 8
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 9
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Blues-A-Plenty
Жанр
Jazz, Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 4
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 5
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 6
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 7
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 8
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 9
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Blues-A-Plenty
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Didnt Know About You, Cool Your Motor, Gone With The Wind, Honey Hill, Blues-A-Plenty, Dont Take Your Love From Me, Saturday Afternoon Blues, Satin Doll, Reeling And Rocking
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка

Blues A-Plenty — альбом американского джазового саксофониста Джонни Ходжеса, выпущенный в 1958 году. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка оригинальных лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound, тираж QPR (180 г), tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. На протяжении почти 50 лет Джонни Ходжес был, пожалуй, самым важным солистом и аккомпанирующим музыкантом в оркестре Дюка Эллингтона. В то же время альт-саксофонист неоднократно совершал успешные сольные выступления, например, на альбоме Verve Blues A-Plenty в 1958 году. Со звездным септетом, в который вошли четыре других выдающихся музыканта Эллингтона, Ходжес представляет пять своих собственных композиций, а также несколько эллингтоновских.

Отзывы о товаре Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465124569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Blues-A-Plenty
Жанр
Jazz, Swing
Трек-лист
Didnt Know About You, Cool Your Motor, Gone With The Wind, Honey Hill, Blues-A-Plenty, Dont Take Your Love From Me, Saturday Afternoon Blues, Satin Doll, Reeling And Rocking
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Blues A-Plenty — альбом американского джазового саксофониста Джонни Ходжеса, выпущенный в 1958 году. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка оригинальных лент Райаном К. Смитом из Sterling Sound, тираж QPR (180 г), tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт.. На протяжении почти 50 лет Джонни Ходжес был, пожалуй, самым важным солистом и аккомпанирующим музыкантом в оркестре Дюка Эллингтона. В то же время альт-саксофонист неоднократно совершал успешные сольные выступления, например, на альбоме Verve Blues A-Plenty в 1958 году. Со звездным септетом, в который вошли четыре других выдающихся музыканта Эллингтона, Ходжес представляет пять своих собственных композиций, а также несколько эллингтоновских.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124569) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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