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Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка

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Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Art Blakey And His Jazz Messengers
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465226249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Art Blakey And His Jazz Messengers
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Alamode, Invitation, Circus, You Dont Know What Love Is, I Hear A Rhapsody, Gee Baby, Aint I Good To You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка

Единственная запись Арта Блейки и его Jazz Messengers для лейбла Impulse! Records была сделана летом 1961 года и ознаменовала поворотный момент для популярной хард-боповой формации. С одной стороны, это было их первое появление в качестве секстета с тромбонистом Кертисом Фуллером, а с другой — это была их последняя запись с пианистом Бобби Тиммонсом. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, гейтфолд.. В программе альбома только одна пьеса участника группы, а в остальном исполнялись только стандарты.

Отзывы о товаре Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465226249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Art Blakey And His Jazz Messengers
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Alamode, Invitation, Circus, You Dont Know What Love Is, I Hear A Rhapsody, Gee Baby, Aint I Good To You
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Описание
Единственная запись Арта Блейки и его Jazz Messengers для лейбла Impulse! Records была сделана летом 1961 года и ознаменовала поворотный момент для популярной хард-боповой формации. С одной стороны, это было их первое появление в качестве секстета с тромбонистом Кертисом Фуллером, а с другой — это была их последняя запись с пианистом Бобби Тиммонсом. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, гейтфолд.. В программе альбома только одна пьеса участника группы, а в остальном исполнялись только стандарты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - The Jazz Messengers (Audiophile, Verve By Request) (0602465226249) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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