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Freddie Hubbard - The Body & The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Freddie Hubbard - The Body & The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
The Body & The Soul
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard - The Body &amp; The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692728
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Freddie Hubbard - The Body & The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465226263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
The Body & The Soul
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Body And Soul, Carnaval), Chocolate Shake, Dedicated To You, Clarences Place, Aries, Skylark, I Got It Bad (And That Aint Good), Thermo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard - The Body & The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка

На своем втором и последнем альбоме для Impulse! трубач Фредди Хаббард выложился по полной: с первоклассным оркестром под управлением Уэйна Шортера, иногда усиленным струнными, и разнообразным репертуаром, который органично сочетал стандарты с оригиналами Хаббарда.

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - The Body & The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465226263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
The Body & The Soul
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Body And Soul, Carnaval), Chocolate Shake, Dedicated To You, Clarences Place, Aries, Skylark, I Got It Bad (And That Aint Good), Thermo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
На своем втором и последнем альбоме для Impulse! трубач Фредди Хаббард выложился по полной: с первоклассным оркестром под управлением Уэйна Шортера, иногда усиленным струнными, и разнообразным репертуаром, который органично сочетал стандарты с оригиналами Хаббарда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - The Body & The Soul (Audiophile, Verve By Request) (0602465226263) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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