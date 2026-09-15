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Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка

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Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 1
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 2
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 3
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 4
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 5
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 6
Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 1
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 2
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 3
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 4
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 5
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 6
  • Les McCann &amp; Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap

Отзывы о товаре Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Eddie Harris, Les McCann
Альбом (сингл)
Swiss Movement
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Compared To What, Cold Duck Time, Kathleens Theme, You Got It In Your Soulness, The Generation Gap
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Les McCann & Eddie Harris - Swiss Movement (Analogue) (4260019715500) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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