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Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка

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Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 2
Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 3
Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Mann
Альбом (сингл)
Herbie Mann At The Village Gate
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 2
  • Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 3
  • Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692718
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Mann
Альбом (сингл)
Herbie Mann At The Village Gate
Жанр
Jazz
Трек-лист
Comin Home Baby, Summertime, B It Aint Necessarily So
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Herbie Mann / At The Village Gate (1LP) представляет собой удивительное музыкальное путешествие, наполненное яркими мелодиями и ритмами, которые перенесут вас в атмосферу живого выступления. Этот альбом демонстрирует мастерство артиста и его уникальный подход к джазовой музыке, подчеркивая взаимосвязь разных музыкальных жанров. Это выдающееся издание станет прекрасным дополнением к любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться шедеврами этой легендарной персоны!

Отзывы о товаре Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019715722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Mann
Альбом (сингл)
Herbie Mann At The Village Gate
Жанр
Jazz
Трек-лист
Comin Home Baby, Summertime, B It Aint Necessarily So
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка Herbie Mann / At The Village Gate (1LP) представляет собой удивительное музыкальное путешествие, наполненное яркими мелодиями и ритмами, которые перенесут вас в атмосферу живого выступления. Этот альбом демонстрирует мастерство артиста и его уникальный подход к джазовой музыке, подчеркивая взаимосвязь разных музыкальных жанров. Это выдающееся издание станет прекрасным дополнением к любой коллекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться шедеврами этой легендарной персоны!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herbie Mann - At The Village Gate (Analogue) (4260019715722) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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