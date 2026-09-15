The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка
Talk On Corners — второй студийный альбом ирландской поп-рок- группы The Corrs, выпущенный первоначально в 1997 году. Лимитированное издание на цветном виниле.. Talk on Corners — преимущественно поп-роковый альбом, хотя он также включает в себя элементы кельтской и традиционной ирландской музыки. Альбом, которому предшествовал сингл «Only When I Sleep», вошедший в десятку лучших на международном уровне, сразу же стал коммерчески успешным в нескольких странах, включая Ирландию, Испанию, Швецию, Данию, Австралию, Новую Зеландию и Японию. Альбом провел десять недель на первом месте в Великобритании. В итоге он стал там самым продаваемым альбомом года и остается одним из самых продаваемых альбомов всех времен, а также самым продаваемым альбомом ирландской группы.
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Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка