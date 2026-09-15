Top.Mail.Ru
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 1
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 2
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 3
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 4
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 5
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 6
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 7
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 8
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 9
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 10
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 11
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Corrs
Альбом (сингл)
Talk On Corners
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 1
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 2
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 3
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 4
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 5
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 6
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 7
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 8
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 9
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 10
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 11
  • The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Group
Barcode
[5054197550089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Corrs
Альбом (сингл)
Talk On Corners
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Only When I Sleep, When Hes Not Around, What Can I Do, I Never Loved You Anyway, So Young, Dont Say You Love Me, Love Gives Love Takes, Hopelessly Addicted, Paddy McCarthy, Intimacy, Queen Of Hollywood, No Good For Me, Little Wing
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка

Talk On Corners — второй студийный альбом ирландской поп-рок- группы The Corrs, выпущенный первоначально в 1997 году. Лимитированное издание на цветном виниле.. Talk on Corners — преимущественно поп-роковый альбом, хотя он также включает в себя элементы кельтской и традиционной ирландской музыки. Альбом, которому предшествовал сингл «Only When I Sleep», вошедший в десятку лучших на международном уровне, сразу же стал коммерчески успешным в нескольких странах, включая Ирландию, Испанию, Швецию, Данию, Австралию, Новую Зеландию и Японию. Альбом провел десять недель на первом месте в Великобритании. В итоге он стал там самым продаваемым альбомом года и остается одним из самых продаваемых альбомов всех времен, а также самым продаваемым альбомом ирландской группы.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Group
Barcode
[5054197550089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Corrs
Альбом (сингл)
Talk On Corners
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Only When I Sleep, When Hes Not Around, What Can I Do, I Never Loved You Anyway, So Young, Dont Say You Love Me, Love Gives Love Takes, Hopelessly Addicted, Paddy McCarthy, Intimacy, Queen Of Hollywood, No Good For Me, Little Wing
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Talk On Corners — второй студийный альбом ирландской поп-рок- группы The Corrs, выпущенный первоначально в 1997 году. Лимитированное издание на цветном виниле.. Talk on Corners — преимущественно поп-роковый альбом, хотя он также включает в себя элементы кельтской и традиционной ирландской музыки. Альбом, которому предшествовал сингл «Only When I Sleep», вошедший в десятку лучших на международном уровне, сразу же стал коммерчески успешным в нескольких странах, включая Ирландию, Испанию, Швецию, Данию, Австралию, Новую Зеландию и Японию. Альбом провел десять недель на первом месте в Великобритании. В итоге он стал там самым продаваемым альбомом года и остается одним из самых продаваемых альбомов всех времен, а также самым продаваемым альбомом ирландской группы.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Corrs - Talk On Corners (coloured) (5054197550089) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...