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Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка

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Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка - фото 1
Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка - фото 2
Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linda Hill
Альбом (сингл)
Lullaby For Linda
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка - фото 1
  • Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка - фото 2
  • Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692694
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linda Hill
Альбом (сингл)
Lullaby For Linda
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Leland?s Song The Creator?s Musician Lullaby For Linda Children
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Linda Hill / Lullaby For Linda (1LP) представляет собой утонченное произведение, которое наполнено нежными мелодиями и трогательными эмоциями. Этот альбом станет идеальным сопровождением для уютных вечеров и спокойных моментов, наполняя пространство мягким звуком и атмосферой уюта. Мастерское исполнение Linda Hill создает уникальное музыкальное переживание, которое затрагивает самые глубокие чувства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством ее музыки в компании любимых людей.

Отзывы о товаре Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linda Hill
Альбом (сингл)
Lullaby For Linda
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Leland?s Song The Creator?s Musician Lullaby For Linda Children
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Linda Hill / Lullaby For Linda (1LP) представляет собой утонченное произведение, которое наполнено нежными мелодиями и трогательными эмоциями. Этот альбом станет идеальным сопровождением для уютных вечеров и спокойных моментов, наполняя пространство мягким звуком и атмосферой уюта. Мастерское исполнение Linda Hill создает уникальное музыкальное переживание, которое затрагивает самые глубокие чувства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться волшебством ее музыки в компании любимых людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Linda Hill - Lullaby For Linda (Analogue) (5060149623039) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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