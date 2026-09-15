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Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 1
Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 2
Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 3
Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 1
  • Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 2
  • Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 3
  • Виниловая пластинка Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pleading the Blues, It Hurts Me Too, Cut Out the Lights, Just For My Baby, Quit Teasing My Baby, Ill Take Care Of You, Take Your Time Baby

Отзывы о товаре Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pleading the Blues, It Hurts Me Too, Cut Out the Lights, Just For My Baby, Quit Teasing My Baby, Ill Take Care Of You, Take Your Time Baby
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Junior Wells - Pleading The Blues (Analogue) (5060149621936) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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