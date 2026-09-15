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Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка

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Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 1
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 2
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 3
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 4
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 5
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born In Chicago, Shake Your Money-Maker, Blues With A Feeling, Poobah, I Got My Mojo Working, Mellow Down Easy, Screamin, Our Love Is Drifting, Mystery Train, Last Night, Look Over Yonders Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка

The Paul Butterfield Blues Band (Пол Баттерфилд Блюз Бэнд) — американская блюзовая группа во главе с певцом и исполнителем на губной гармонике Полом Баттерфилдом. Была основана в начале 1960-х годов. В 1964 году группу заметил продюсер Пол Ротшильд и быстро организовал им контракт с лейблом Elektra Records. Незадолго до того, как группа начала записывать свой первый альбом, к ней присоединился гитарист-виртуоз Майк Блумфилд. Этот дебютный одноимённый альбом — The Paul Butterfield Blues Band — вышел на Electra Records ближе к концу 1965 года.

Отзывы о товаре Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born In Chicago, Shake Your Money-Maker, Blues With A Feeling, Poobah, I Got My Mojo Working, Mellow Down Easy, Screamin, Our Love Is Drifting, Mystery Train, Last Night, Look Over Yonders Wall
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Paul Butterfield Blues Band (Пол Баттерфилд Блюз Бэнд) — американская блюзовая группа во главе с певцом и исполнителем на губной гармонике Полом Баттерфилдом. Была основана в начале 1960-х годов. В 1964 году группу заметил продюсер Пол Ротшильд и быстро организовал им контракт с лейблом Elektra Records. Незадолго до того, как группа начала записывать свой первый альбом, к ней присоединился гитарист-виртуоз Майк Блумфилд. Этот дебютный одноимённый альбом — The Paul Butterfield Blues Band — вышел на Electra Records ближе к концу 1965 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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