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Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка

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Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Трек-лист
Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Soul To Soul
Трек-лист
Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Say What!, Lookin Out The Window, Little Sister, Aint Gone N Give Up On Love, Gone, Change It, Mine, Empty Arms, Come On (Part III), Life Without You


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stevie Ray Vaughan - Soul To Soul (coloured) (8719262032194) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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